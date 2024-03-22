Песков: Путину в первые минуты произошедшего в «Крокусе» было доложено о начале стрельбы
Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин оперативно получает информацию о происходящем. Песков уточнил, что российский лидер дал все необходимые указания.
По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Губернатор Московской области подтвердил информацию о числе погибших. По его словам, при теракте пострадали больше 100 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru