Песков: Путину в первые минуты произошедшего в «Крокусе» было доложено о начале стрельбы

По его словам, Путин оперативно получает информацию о происходящем. Песков уточнил, что российский лидер дал все необходимые указания.

По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Губернатор Московской области подтвердил информацию о числе погибших. По его словам, при теракте пострадали больше 100 человек.

