Песков: Путину в первые минуты произошедшего в «Крокусе» было доложено о начале стрельбы

Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, Путин оперативно получает информацию о происходящем. Песков уточнил, что российский лидер дал все необходимые указания.

По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Губернатор Московской области подтвердил информацию о числе погибших. По его словам, при теракте пострадали больше 100 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Московская ОбластьТерактДмитрий ПесковВладимир Путин

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