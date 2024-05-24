Бортников: Военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»

Как отметил Бортников, следствие по делу продолжается.

«Но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — сообщил глава ФСБ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, напоминает Ura.ru. В результате погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. После ЧП были задержаны более 20 непосредственных исполнителей преступления и их пособников.

