Путин: Украина сбила Ил-76 над Белгородской областью

По его словам, украинская разведка была осведомлена, что на борту самолета были пленные бойцы ВСУ.

Российский лидер также уточнил, что обломки с места падения Ил-76, говорят, что по самолету отработала система ПВО Франции или США. Путин заверил, что российская сторона опубликует итоги расследования инцидента.

Ранее Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

