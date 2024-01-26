Путин: Украина сбила Ил-76 над Белгородской областью

Президент России Владимир Путин заявил, что ракеты, сбившие российский Ил-76, запускались с подконтрольных Киеву территорий.

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По его словам, украинская разведка была осведомлена, что на борту самолета были пленные бойцы ВСУ.

Российский лидер также уточнил, что обломки с места падения Ил-76, говорят, что по самолету отработала система ПВО Франции или США. Путин заверил, что российская сторона опубликует итоги расследования инцидента.

Ранее Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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