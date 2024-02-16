СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после обстрела 15 февраля Белгорода Вооружёнными силами Украины. Такую информацию распространила пресс-служба СК.

Там сообщили, что руководитель госведомства Александр Бастрыкин распорядился установить всех лиц, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. На местах прилёта снарядов работают следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ.

В результате обстрела областного центра с украинской стороны днём в четверг, по последним данным, погибли семь человек, в том числе, годовалая девочка и гражданин Сирии. Ранения получили 19 человек. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным регионального оперативного штаба, в128 квартирах 10 жилых домов выбило окна, повреждены 15 частных домовладений.

