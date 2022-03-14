Минобороны РФ: В результате обстрела Донецка погибли 20, ранены 28 мирных жителей

В результате удара тактической боевой ракетой «Точка У» по жилому кварталу Донецка погибло 20 мирных жителей, ещё 28, в том числе дети, получили тяжелые ранения. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В заявлении ведомства говорится, что обстрел города произошел с северо-западного направления, из районного населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.

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Минобороны расценивает обстрел как военное преступление, так как в городе нет никаких огневых позиций, стрельба велась намеренно по мирному населению.

То, что обстрел велся ракетой «Точка У» с кассетным боеприпасом, говорит о том, что целью удара было как можно большее количество жертв среди мирных жителей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы Народной милиции республики установят и уничтожат огневую точку, с которой украинскими военными была выпущена по Донецку ракета «Точка-У».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФОбстрелДонецк
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