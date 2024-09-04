Пушилин: Трое погибли и пятеро пострадали из-за удара ВСУ по рынку в Донецке
4 сентября 202413:35
Трое погибли и пятеро пострадали в результате удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По предварительным данным, погибли двое мужчин и одна женщина.
Кроме того, по словам Пушилина, в поселке Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала девушка 2004 года рождения.
Ранее семь мирных жителей, среди которых пятеро детей, пострадали за сутки в результате атак территории ДНР со стороны ВС Украины, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист: Цена на нефть вряд ли опустится ниже $70 за баррель
- Агроном Шубина допустила, что большого роста цен на овощи и фрукты не будет
- Отец Вячеслава Фетисова умер на 92-м году жизни
- Захарова: Киев использует дроны британской настройки для ударов по России
- Вице-премьер Сербии исключил ввод антироссийских санкций
- Россияне завоевали десятое золото на Паралимпиаде в Париже
- Минтранс РФ сообщил, что для беспилотных авто не выделят отдельных полос
- В Курской области нашли более 500 считавшихся пропавшими жителей
- Ушаков: Турция подала официальную заявку на присоединение к БРИКС
- Пушилин: Трое погибли и пятеро пострадали из-за удара ВСУ по рынку в Донецке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru