Пушилин: Трое погибли и пятеро пострадали из-за удара ВСУ по рынку в Донецке

Трое погибли и пятеро пострадали в результате удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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По предварительным данным, погибли двое мужчин и одна женщина.

Кроме того, по словам Пушилина, в поселке Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала девушка 2004 года рождения.

Ранее семь мирных жителей, среди которых пятеро детей, пострадали за сутки в результате атак территории ДНР со стороны ВС Украины, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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