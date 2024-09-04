Пушилин: Трое погибли и пятеро пострадали из-за удара ВСУ по рынку в Донецке

По предварительным данным, погибли двое мужчин и одна женщина.

Кроме того, по словам Пушилина, в поселке Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала девушка 2004 года рождения.

Ранее семь мирных жителей, среди которых пятеро детей, пострадали за сутки в результате атак территории ДНР со стороны ВС Украины, напоминает RT.

