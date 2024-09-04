Алаудинов: В Курской области ведется решающий бой СВО
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области – решающий бой спецоперации, он может стать определяющим этапом в ее завершении. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что у ВСУ все ещё есть ресурсы для сражения, однако их линии обороны уже посыпались. Поэтому ВС РФ с каждым днем продвигаются все дальше.
Алаудинов снова выразил уверенность, что исход СВО решится до конца года и напомнил, что Россия готовится к решающему бою, который, по его словам, идет уже сейчас в Курской области. Он подчеркнул, что это сражение может завершить спецоперацию.
Ранее он рассказал, что украинские военные пытаются сбрасывать боеприпасы с газом с беспилотников «Баба-яга», передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru