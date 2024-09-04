Алаудинов: В Курской области ведется решающий бой СВО

Он отметил, что у ВСУ все ещё есть ресурсы для сражения, однако их линии обороны уже посыпались. Поэтому ВС РФ с каждым днем продвигаются все дальше.

Алаудинов снова выразил уверенность, что исход СВО решится до конца года и напомнил, что Россия готовится к решающему бою, который, по его словам, идет уже сейчас в Курской области. Он подчеркнул, что это сражение может завершить спецоперацию.

Ранее он рассказал, что украинские военные пытаются сбрасывать боеприпасы с газом с беспилотников «Баба-яга», передает RT.

