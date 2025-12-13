Над территорией России сбили 41 украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили над регионами России 41 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

Больше всего - 28 дронов - ликвидировали в Саратовской области. По четыре БПЛА сбили в Воронежской и Ростовской областях, по два - в Белгородской и в Крыму.

Кроме того, военные уничтожили один дрон ВСУ над Волгоградской областью.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что при атаке БПЛА в Саратове были повреждены объекты инфраструктуры и погиб человек.

