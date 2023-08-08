Пушилин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка
8 августа 202322:13
Украинские войска во вторник подвергли Донецк интенсивному обстрелу. Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены одиннадцать человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах», - сообщил Пушилин.
Зафиксировано 95 обстрелов. Повреждено 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов инфраструктуры.
ВСУ в минувшее воскресенье обстреляли кассетными боеприпасами здание Донецкого университета экономики и торговли, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru