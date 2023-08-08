Пушилин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка

Украинские войска во вторник подвергли Донецк интенсивному обстрелу. Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: дома в Донецке повреждены ударами украинской армии

«На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены одиннадцать человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах», - сообщил Пушилин.

Зафиксировано 95 обстрелов. Повреждено 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов инфраструктуры.

ВСУ в минувшее воскресенье обстреляли кассетными боеприпасами здание Донецкого университета экономики и торговли, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУДонецкДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры