Пушилин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка

«На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены одиннадцать человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах», - сообщил Пушилин.

Зафиксировано 95 обстрелов. Повреждено 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов инфраструктуры.

ВСУ в минувшее воскресенье обстреляли кассетными боеприпасами здание Донецкого университета экономики и торговли, передает «Радиоточка НСН».

