Пушилин рассказал о жертвах среди ополченцев и гражданских

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о раненых и погибших среди ополченцев и мирного населения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

Пушилин добавил, что армия республик Донбасса перешла в контрнаступление, есть определенные победы.

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О числе раненых и погибших глава ДНР не сообщил.

Ранее сегодня издание «Украинская правда» со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича сообщило, что из-за ракетных ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры и военным объектам погибли более 40 военнослужащих ВСУ. По данным украинских властей, среди мирного населения погибли десять человек.


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ТЕГИ:Денис ПушилинЖертвыДНР
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