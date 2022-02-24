Пушилин рассказал о жертвах среди ополченцев и гражданских

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о раненых и погибших среди ополченцев и мирного населения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

Пушилин добавил, что армия республик Донбасса перешла в контрнаступление, есть определенные победы.