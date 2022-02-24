На Украине заявили о гибели более 40 военных из-за российских ударов

Из-за ракетных ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры и военным объектам погибли более 40 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По данным украинских властей, среди мирного населения погибли десять человек.

Арестович также рассказал, что наиболее тяжелые бои сейчас ведутся в Донбассе.

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Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение нескольких дней. По его словам, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, и никто не будет убивать украинских солдат.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаРоссияВоенныеВСУ
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