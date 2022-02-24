На Украине заявили о гибели более 40 военных из-за российских ударов

Из-за ракетных ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры и военным объектам погибли более 40 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По данным украинских властей, среди мирного населения погибли десять человек.

Арестович также рассказал, что наиболее тяжелые бои сейчас ведутся в Донбассе.