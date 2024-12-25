Президент Азербайджана прервал визит в РФ из-за крушения самолета AZAL в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил пррвать визит в Россию после катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Лидер республики должен был принять участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, информация об авиакатастрофе поступила, когда его самолет находился в воздушном пространстве России. После этого Ильхам Алиев распорядился развернуть лайнер и вернуться в Баку.