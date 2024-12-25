Президент Азербайджана прервал визит в РФ из-за крушения самолета AZAL в Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил пррвать визит в Россию после катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Лидер республики должен был принять участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области.
Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, информация об авиакатастрофе поступила, когда его самолет находился в воздушном пространстве России. После этого Ильхам Алиев распорядился развернуть лайнер и вернуться в Баку.
Embraer 190 авиакомпании AZAL выполнял рейс из столицы Азербайджана в Грозный. Самолет в условиях плохой погоды диспетчер перенаправил в Махачкалу, затем в казахстанский Актау. Перед падением экипаж подал сигнал бедствия и доложил об отказе системы управления.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МЧС Казахстана, в авиакатастрофе выжили не менее 28 человек. Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, в том числе, 16 граждан России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru