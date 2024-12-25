Минимум шесть человек выжило при крушении самолёта в Казахстане

Альназарова уточнила, что на месте найдено шесть выживших – они в крайне тяжёлом состоянии.

По данным Telegram-канала Mash, пятерых человек увезли в больницы Актау на машинах скорой помощи. Ещё одного пострадавшего не могут транспортировать из-за тяжёлого состояния.

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию, по предварительной информации, самолет столкнулся со стаей птиц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

