Трагедия SSJ заставила задуматься об обучении пассажиров действиям во время ЧП

Капитан мурманской команды «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко, успевший эвакуироваться из горящего самолета SSJ-100 в Шереметьевое, попросил не травить людей, которые выбегали из лайнера с ручной кладью. У себя в Instagram он написал, что «им и так очень тяжело сейчас», возможно, «многих просто переклинило, действовали на автомате», и что «Бог им судья». Между тем, член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен заявил, что если удастся доказать, что вынос ручной клади спровоцировал давку и затруднил проход в сгоревшем самолете, то нужно будет внести изменения в авиационные регламенты, которые бы ограничивали доступ пассажиров к багажу, передает АГН «Москва».

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН предложил разработать правила поведения в чрезвычайных ситуациях и начать преподавать их в школе. По его словам, от паники лечит только понимание того, что делать.

«Психологи и специалисты по безопасности должны разработать правила поведения. А дальше люди со школьной скамьи должны их знать. Почему люди полезли за ручной кладью? Потому что у них там деньги и документы. То, без чего трудно прожить, самое ценное. Они же не знали, что происходит что-то ужасное: самолет сел, дальше они ломанулись за своим. Может быть, там и был один человек, который говорил, что «моя жизнь дороже жизни других людей», но в основном это, конечно, не так. Просто люди не знали, как себя вести. От паники может излечить только понимание, что делать» — полагает клинический психолог.

Собеседник НСН привел в пример опыт японцев, живущих в сейсмоопасной зоне. Все жители этой страны проходят серию ежемесячных тренировок. Правила поведения при основных чрезвычайных ситуациях должен знать каждый.

«Важно, чтобы пассажиры знали, что деньги и документы нужно держать не в ручной клади, а при себе, в отдельной небольшой сумочке. Мы живем в таком веке, что техника нас может подводить. На каждую сложную ситуацию не продумаешь свои действия, но на типовые можно. Если качаются стены — залазишь под стол или встаешь в проход двери. Если в самолете пахнет гарью, то сумка с документами и деньгами должна быть при тебе, и организованно выходишь, вне зависимости от того, что у тебя в ручной клади. Просто чтобы остаться живым», — напомнил специалист.