Психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Психолого-психиатрическое освидетельствование историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершена. Как пишет ТАСС, об этом заявил адвокат Соколова Александр Почуев, подчеркнув, что сторона защиты будет знакомиться с её результатами на следующей неделе. Как стало известно ранее, Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского 9 января.

Следствие полагает, что 7 ноября петербургский историк Олег Соколов застрелил в своей квартире аспирантку Анастасию Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично утопил его в Мойке, однако, поскользнувшись, упал в реку, откуда его достали сотрудники полиции. Отмечается, что Соколов находится под арестом до апреля 2020 года.