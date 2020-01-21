Психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

21 января 202016:51

Психолого-психиатрическое освидетельствование историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершена. Как пишет ТАСС, об этом заявил адвокат Соколова Александр Почуев, подчеркнув, что сторона защиты будет знакомиться с её результатами на следующей неделе. Как стало известно ранее, Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского 9 января.

Следствие полагает, что 7 ноября петербургский историк Олег Соколов застрелил в своей квартире аспирантку Анастасию Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично утопил его в Мойке, однако, поскользнувшись, упал в реку, откуда его достали сотрудники полиции. Отмечается, что Соколов находится под арестом до апреля 2020 года.

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Ранее адвокат историка Соколова Александр Почуев рассказал НСН, что пока следствие не идет навстречу ему и его подзащитному практически ни в чем.

«Мы подавали ходатайство, чтобы моего подзащитного перевели в СИЗО в Санкт-Петербург, чтобы он смог увидеться со своими родителями, но этого не происходит. Данное дело стоит на контроле у высшего руководства следственного комитета. Этим обусловлена жесткая позиция следствия», - добавил он.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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