Психиатры назвали мотивы благовещенского стрелка
Врач-психиатр высшей категории назвала в эфире НСН факторы, увеличивающие агрессивность современной молодёжи.
По факту стрельбы в колледже Благовещенска заведено второе уголовное дело. Как сообщил ТАСС руководитель управления СК по региону Станислав Белянский, дело заведено по факту необеспечения надлежащей охраны. Напомним, 19-летний студент колледжа Даниил Засорин открыл огонь в учебном заведении, в результате один человек погиб, трое — ранены. Стрелявший покончил с собой.
Стрельба в учебных заведениях России в последние годы перестала быть редкостью. Одной из причин этой тенденции видит влияние средств массовой информации на подрастающее поколение главный научный сотрудник Научного Центра психического здоровья Минобрнауки РФ, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова. В эфире НСН она отметила, что агрессия среди молодёжи возрастает в силу целого ряда причин.
«Эта тенденция связана не только с недостаточным психиатрическим обследованием молодого контингента, но и с влиянием СМИ, которые активно рассказывают о том, что творится в Америке, как там часто происходят подобного рода преступления. По сути, идёт пропаганда насилия и подобных реакций на какие-то свои обиды. Я не умаляю роль медицинского свидетельствования в этом плане, очень часто у нас какие-то особенности молодёжи воспринимаются как культуральные, вместо того, чтобы быть трактованы как медицинская проблема, но это совокупность факторов скорее», — заметила психиатр.
По её словам, для предотвращения подобных трагедий следует усилить профилактические мероприятия в учебных заведениях. Кроме того, часть ответственности лежит и на родителях учащихся.
«Психопрофилактику никто не отменял, и если бы те психологи, которые якобы активно сотрудничают со школами, были бы более внимательны к особенностям поведения, к демонстрации агрессивного поведения, каким-то особенным увлечениям детей, то, я думаю, таких преступлений было бы меньше. Речь идёт о первичной профилактике на уровне учебного заведения, прежде всего. Плюс, соответственно родители, которые часто в погоне за полной занятостью и достатком не видят того, что происходит с их детьми», — указала на причины собеседница НСН.
Добавим, по имеющейся информации, стрелявшего в Благовещенске удaлили с зaнятия, после чего он вернулся в аудиторию с охотничьим ружьем Иж-81, которое спокойно пронес в колледж, и открыл огонь. Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский в эфире НСН рассказал о проблемах организации охраны в учебных заведениях России. По его мнению, система безопасности в школах и колледжах в России находится ещё в зачаточном состоянии.
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