Психиатры назвали мотивы благовещенского стрелка

Стрельба в учебных заведениях России в последние годы перестала быть редкостью. Одной из причин этой тенденции видит влияние средств массовой информации на подрастающее поколение главный научный сотрудник Научного Центра психического здоровья Минобрнауки РФ, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова. В эфире НСН она отметила, что агрессия среди молодёжи возрастает в силу целого ряда причин.

«Эта тенденция связана не только с недостаточным психиатрическим обследованием молодого контингента, но и с влиянием СМИ, которые активно рассказывают о том, что творится в Америке, как там часто происходят подобного рода преступления. По сути, идёт пропаганда насилия и подобных реакций на какие-то свои обиды. Я не умаляю роль медицинского свидетельствования в этом плане, очень часто у нас какие-то особенности молодёжи воспринимаются как культуральные, вместо того, чтобы быть трактованы как медицинская проблема, но это совокупность факторов скорее», — заметила психиатр.

По её словам, для предотвращения подобных трагедий следует усилить профилактические мероприятия в учебных заведениях. Кроме того, часть ответственности лежит и на родителях учащихся.