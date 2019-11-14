Стрельба в благовещенском колледже. Что известно к этом часу

Как пишет ИА Амур.инфо, о том, что в учебном заведении звучат выстрелы, полиция узнала от очевидцев. В 10:30 по местному времени к автоинспекторам, которые в этот момент патрулировали городские улицы, подбежал молодой человек и сообщил о ЧП. Как только студент увидел входящих полицейских, он выстрелил в их сторону, те открыли ответный огонь. Молодого человека заблокировали в одной из аудиторий. Полицейские вывели студентов и преподавателей из колледжа.

Известно, что в результате ЧП были ранены трое студентов, погибли двое стрелявший Даниил Засорин и его жертва, 19-летний Алексей Голубничий.

Последний, данным телеграмм-канала Mash, собирался на днях сделать предложение своей девушке. Как говорят его одногруппники, он был спокойным и уравновешенным.

Представитель регионального Минздрава сообщил РИА Новости, что трое пострадавших при стрельбе получили множественные ранения, один находится в тяжелом состоянии.

Похожие трагедии, увы, не редкость. Самой громкой стала произошедшая в Керчи чуть больше года назад. Владислав Росляков, воспитывавшийся в неполной семье, расстрелял в Политехническом колледже своих однокурсников, а затем покончил с собой.

Психолог Александр Кичаев на пресс-конференции НСН заявил, что юноша переиграл в компьютерные игрушки.

«Его хладнокровность говорит о том, что он был в той субличности, которая из всех игровых сюжетов самая бесстрашная, не имеет раскаяния. Ещё у меня есть предположение, что он был под воздействием антидепрессантов. Они могут давать повышенную агрессивность, у человека развивается деперсонализация — у него размывается ощущение себя. И если для него была интереснее виртуальная жизнь, то он те качества, которые у него там, спроецировал на себя в реальности. Те мишени, что в игре, стали для него чёткой проекцией в школе. То есть, у него не было ощущения, что это люди, они для него были мишенями, как в игре», — заявил психолог.

Известно, что мать «керченского стрелка» была членом секты «Свидетели Иеговы». В этой связи президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин предположил в беседе с НСН, что Росляков мог искать пути выхода из секты.