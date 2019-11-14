Стрельба в благовещенском колледже. Что известно к этом часу
НСН восстанавливает хронологию трагедии в колледже Благовещенска. Эксперты размышляют, что заставляет подростков браться за оружие.
В Благовещенске учащийся колледжа устроил стрельбу, один человек убит. Устроивший стрельбу девятнадцатилетний студент 4-го курса Даниил Засорин покончил с собой. По предварительной информации, студента удалили из аудитории за опоздание, после этого он начал стрелять из ружья. Видео с места происшествия уже появляются в сети.
Как пишет ИА Амур.инфо, о том, что в учебном заведении звучат выстрелы, полиция узнала от очевидцев. В 10:30 по местному времени к автоинспекторам, которые в этот момент патрулировали городские улицы, подбежал молодой человек и сообщил о ЧП. Как только студент увидел входящих полицейских, он выстрелил в их сторону, те открыли ответный огонь. Молодого человека заблокировали в одной из аудиторий. Полицейские вывели студентов и преподавателей из колледжа.
Известно, что в результате ЧП были ранены трое студентов, погибли двое стрелявший Даниил Засорин и его жертва, 19-летний Алексей Голубничий.
Последний, данным телеграмм-канала Mash, собирался на днях сделать предложение своей девушке. Как говорят его одногруппники, он был спокойным и уравновешенным.
Представитель регионального Минздрава сообщил РИА Новости, что трое пострадавших при стрельбе получили множественные ранения, один находится в тяжелом состоянии.
Похожие трагедии, увы, не редкость. Самой громкой стала произошедшая в Керчи чуть больше года назад. Владислав Росляков, воспитывавшийся в неполной семье, расстрелял в Политехническом колледже своих однокурсников, а затем покончил с собой.
Психолог Александр Кичаев на пресс-конференции НСН заявил, что юноша переиграл в компьютерные игрушки.
«Его хладнокровность говорит о том, что он был в той субличности, которая из всех игровых сюжетов самая бесстрашная, не имеет раскаяния. Ещё у меня есть предположение, что он был под воздействием антидепрессантов. Они могут давать повышенную агрессивность, у человека развивается деперсонализация — у него размывается ощущение себя. И если для него была интереснее виртуальная жизнь, то он те качества, которые у него там, спроецировал на себя в реальности. Те мишени, что в игре, стали для него чёткой проекцией в школе. То есть, у него не было ощущения, что это люди, они для него были мишенями, как в игре», — заявил психолог.
Известно, что мать «керченского стрелка» была членом секты «Свидетели Иеговы». В этой связи президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин предположил в беседе с НСН, что Росляков мог искать пути выхода из секты.
«Люди уже вовлечённые в секту в случае отказа от неё подвергаются общественному бойкоту. А так как мать была вовлечена, возможно, её подруги, друзья семьи были тоже вовлечены. И ребёнку на определённом этапе выставлялись условия семейного бойкота. Учёные изучали всех, кто был связан с сектой и выяснили, что на 15-20% выше уровень шизофрении у тех, кто был, так или иначе, связан с сектой. А здесь мы видим классическую схему психического помешательства. Страх бойкота, асоциальность толкнули его на это, а тут ещё и компьютерные игры, соцсети подсказали ему выход», — заключил религиовед.
В апреле 2018 года 17-летний подросток, учившийся в коррекционном классе, зашел с ножом в кабинет информатики, где были его одноклассники. Нападавший нанес ножевое ранение ученице и учителю, которая пыталась его остановить. После этого школьник попытался поджечь помещение и нанес сам себе ножевое ранение.
В эфире НСН психолог Светлана Бояринова заявила, что в период обострения психических отклонений, ученики с особыми характеристиками не должны свободно разгуливать по школе, да ещё и с ножом.
«Меня больше настораживает другое, что ребенок из специального класса с психическими отклонениями имел возможность с ножом беспрепятственно перемещаться по школе», — возмутилась психолог.
Добавим, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в колледже в Благовещенске.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»)», — говорится в сообщении СКР.
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