Трагедию в Благовещенске списали на недостаток денег на охрану
Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» в эфире НСН рассказал, что сделано в России для антитеррористической защищенности школ.
Утром в четверг, 14 ноября, четверокурсник колледжa строительствa и жилищно-коммунaльного хозяйствa Блaговещенскa открыл стрельбу по одногруппникaм. В результате двое человек погибли, трое пострaдaли, а стрелок покончил с собой. По имеющейся информации, 19-летнего Даниила Засорина удaлили с зaнятия, после чего он вернулся в аудиторию с охотничьим ружьем Иж-81, которое спокойно пронес в колледж, и открыл огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».
Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН рассказал, что система безопасности в учебных учреждениях в России находится еще в зачаточном состоянии.
«Мы неоднократно это обсуждали. Сейчас выстроен только основной скелет безопасности и охраны образовательных организаций – это два постановления правительства: по Министерству просвещения и по Министерству науки и высшего образования об антитеррористической защищенности. По ним образовательная организация в обязательном порядке нанимает на охрану либо Росгвардию, если это первая категория, либо частное охранное предприятие, если это вторая-четвертая категория. То есть производится категорирование объектов, устанавливаются технические средства охраны. Но это лишь начало пути», - сказал Саминский.
По его словам, есть целый ряд минусов, которые и приводят к трагедиям. В частности, охранные предприятия осуществляют подбор персонала и установку техники в спешке, «чтобы выполнить требования правительства». Процедура заключения контрактов с ЧОП проходит по 44 -ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Но закон имеет «огромный огрех и минус» считает собеседник НСН. Сейчас, как он утверждает, 40% цены составляет показатель деловой репутации и опыта частного охранного предприятия, а «должно быть наоборот - деловая репутация и опыт это 60% победы, а 40% - цена». В связи с этим, Саминский выделяет первым недостатком существующей системы - это «наспех проведенные торги, нанятые недобросовестные и некомпетентные охранные предприятия».
По словам президента Ассоциации, не все учебные организации имеют в своем штате человека, который обеспечивает их охрану.
«С 2015 года существует профессия «работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Это настоящий профессиональный стандарт, он принят Министерством труда, но сейчас он добровольный. Основное в нем – это то, что работник стационарного поста готовится ежесменно до конца работы в образовательной организации, а не 20 часов. Также проверяется - не выгорел ли он, как только это происходит, его нужно убирать из образовательной организации. Для этого нужна нормальная начальная максимальная цена контрактов, которая при закупках выставляется на конкурс. Она должна позволять выплачивать всем сотрудникам минимальную заработную плату по региону», - рассказал специалист по безопасности.
При этом, выполнение данных мер требует федерального финансирования и официального закрепления в национальном проекте «Образование», считает он.
«Должна быть и прибыль у охранных предприятий, эти деньги должны идти на обучение, потому что бесплатно никаких начальников охраны, которые ежесменно будут посещать пост охраны, не найдешь. Сейчас они финансируются по остаточному принципу из регионального бюджета. В Москве и Петербурге финансирование хорошее, а в Благовещенске, наверняка, плохое. Безопасность и охрану необходимо включить отдельной строкой в национальный проект «Образование» и финансировать целевыми средствами из федерального бюджета», - пояснил Сергей Саминский.
Однако, по его мнению, комплексный подход к этой проблеме может лишь уменьшить количество подобных случаев, но не предотвратить их полностью.
«Если провести все эти мероприятия, то можно будет уменьшить количество таких случаев. Исключить совсем - невозможно, потому что это системная вещь: семья, общество, психология. Подобное происходит во всех странах мира – и в благополучной Германии, и Англии, и других странах. Единственная наша задача это свести до минимума количество таких случаев, другого пути я не вижу», - заключил Саминский.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы в эфире НСН заявил о факторах, приведших к стрельбе в благовещенском колледже.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ещё одно уголовное дело открыто по трагедии в колледже Благовещенска
- Советские вклады россиян по-прежнему не хотят компенсировать
- Охранник задержан после стрельбы в колледже Благовещенска
- Второе уголовное дело возбуждено по стрельбе в колледже Благовещенска
- Трагедию в Благовещенске списали на недостаток денег на охрану