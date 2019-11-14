Трагедию в Благовещенске списали на недостаток денег на охрану

Утром в четверг, 14 ноября, четверокурсник колледжa строительствa и жилищно-коммунaльного хозяйствa Блaговещенскa открыл стрельбу по одногруппникaм. В результате двое человек погибли, трое пострaдaли, а стрелок покончил с собой. По имеющейся информации, 19-летнего Даниила Засорина удaлили с зaнятия, после чего он вернулся в аудиторию с охотничьим ружьем Иж-81, которое спокойно пронес в колледж, и открыл огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН рассказал, что система безопасности в учебных учреждениях в России находится еще в зачаточном состоянии.

«Мы неоднократно это обсуждали. Сейчас выстроен только основной скелет безопасности и охраны образовательных организаций – это два постановления правительства: по Министерству просвещения и по Министерству науки и высшего образования об антитеррористической защищенности. По ним образовательная организация в обязательном порядке нанимает на охрану либо Росгвардию, если это первая категория, либо частное охранное предприятие, если это вторая-четвертая категория. То есть производится категорирование объектов, устанавливаются технические средства охраны. Но это лишь начало пути», - сказал Саминский.

По его словам, есть целый ряд минусов, которые и приводят к трагедиям. В частности, охранные предприятия осуществляют подбор персонала и установку техники в спешке, «чтобы выполнить требования правительства». Процедура заключения контрактов с ЧОП проходит по 44 -ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Но закон имеет «огромный огрех и минус» считает собеседник НСН. Сейчас, как он утверждает, 40% цены составляет показатель деловой репутации и опыта частного охранного предприятия, а «должно быть наоборот - деловая репутация и опыт это 60% победы, а 40% - цена». В связи с этим, Саминский выделяет первым недостатком существующей системы - это «наспех проведенные торги, нанятые недобросовестные и некомпетентные охранные предприятия».