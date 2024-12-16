«Прыгали, чтобы выжить!»: В Керченском проливе ждут спасения 14 моряков

СПАСЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО: ОДИН ПОГИБШИЙ, 14 В УМЕ

Информация о крушении российских кораблей начал поступать около полудня 15 декабря. По данным СМИ, во время сильного шторма волны разрубили пополам танкер "Волгонефть 212" возле берегов Керчи, на борту которого было 13 человек. Вскоре стало известно, что волны разломали на две части корпус еще одного танкера «Волгонефть 239», на борту которого было 14 человек.

Президент России Владимир Путин в курсе ЧП, отмечал в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, главы Минприроды Александра Козлова и вице-премьера Виталия Савельева, после чего дал поручения по спасательным работам.

МЧС России подтвердило гибель одного члена экипажа «Волгонефти 212». При этом эвакуация моряков с другого танкера была приостановлена около 19:30 воскресенья.

«С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб. Связь с экипажем танкера "Волгонефть 239" поддерживается. Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. 14 членов экипажа находятся на судне. Эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за непогоды. На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения», - отмечалось в сообщениях МЧС.

С тех пор не поступало сообщений о продолжении эвакуации. Вместе с тем, Mash писал о четырех потенциальных жертвах.

«Четверых моряков, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти. Предварительно, они могли погибнуть. Все, кого не могут найти, работали механиками. Они могли утонуть сразу после того, как волны разрубили суда. Говорят: когда вода с такой силой накрывает отсек, почти невозможно выбраться наружу», - отмечало издание, не уточнив, о каком конкретно судне идет речь.