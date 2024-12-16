«Прыгали, чтобы выжить!»: В Керченском проливе ждут спасения 14 моряков
Причиной крушения двух танкеров называют разбушевавшееся море, при этом эвакуация моряков с одного их кораблей до сих пор приостановлена.
В Керченском проливе продолжается спасение моряков после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По состоянию на утро понедельника, 12 человек спасены, один погиб, еще 14 остаются на борту корабля, операция по их спасению была приостановлена из-за погодных условий.
СПАСЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО: ОДИН ПОГИБШИЙ, 14 В УМЕ
Информация о крушении российских кораблей начал поступать около полудня 15 декабря. По данным СМИ, во время сильного шторма волны разрубили пополам танкер "Волгонефть 212" возле берегов Керчи, на борту которого было 13 человек. Вскоре стало известно, что волны разломали на две части корпус еще одного танкера «Волгонефть 239», на борту которого было 14 человек.
Президент России Владимир Путин в курсе ЧП, отмечал в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, главы Минприроды Александра Козлова и вице-премьера Виталия Савельева, после чего дал поручения по спасательным работам.
МЧС России подтвердило гибель одного члена экипажа «Волгонефти 212». При этом эвакуация моряков с другого танкера была приостановлена около 19:30 воскресенья.
«С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб. Связь с экипажем танкера "Волгонефть 239" поддерживается. Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. 14 членов экипажа находятся на судне. Эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за непогоды. На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения», - отмечалось в сообщениях МЧС.
С тех пор не поступало сообщений о продолжении эвакуации. Вместе с тем, Mash писал о четырех потенциальных жертвах.
«Четверых моряков, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти. Предварительно, они могли погибнуть. Все, кого не могут найти, работали механиками. Они могли утонуть сразу после того, как волны разрубили суда. Говорят: когда вода с такой силой накрывает отсек, почти невозможно выбраться наружу», - отмечало издание, не уточнив, о каком конкретно судне идет речь.
«ПРЫГАЛИ В ВОДУ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»
В СМИ уже появились свидетельства очевидцев и непосредственных участников событий. Так, матрос танкера «Волгонефть 212» Александр Марченко сообщил «Известиям» подробности инцидента. По его словам, около 8:30 была объявлена тревога из-за того, что сильные волны начали разрушать судно.
«Экипаж быстро надел спасательные жилеты и ждал прибытия спасательного судна "Меркурий". Однако попытки подойти к корме танкера оказались безуспешными. Это было связано с тем, что корма накренилась и села на мель», - рассказал Марченко.
Все промокли, но спаслись, рассказал матрос, отметив, что «некоторым повезло меньше».
Издание также опубликовало запись переговоров диспетчера с капитаном «Волгонефти 212».
«Поломало корпус. Задняя часть судна будет оставаться наплаву, экипаж в спасжилетах. Прошу помощи», - сказал капитан. Со своей стороны, диспетчер сказал ему ждать спасателей на «Меркурии».
Очевидец крушения этого танкера описал РЕН ТВ более драматичную картину событий.
«У танкера "Волгонефть 212" отделился бак и корма, из-за чего капитан решил отойти подальше от бака. К танкеру прибыли спасатели, но из-за высоких волн они не смогли подойти близко к судну. На борту также находились пожилые люди. Капитан принял решение отплыть ближе к берегу, в результате чего судно село на мель. Вертолет МЧС вытащил семь человек, еще шестерых спасли с помощью буксира — люди прыгали в холодную воду, чтобы выжить», - рассказал очевидец.
По утверждению Mash потерпевшие крушение танкеры – «новоделы типа река – море».
«В 1990-х их разрубили напополам и "сшили", чтобы соответствовать стандартам класса таких судов. Всё это время толком не обслуживали. Сегодня во время шторма волны ударили их в бок и "разорвали" шов от сварки», - отмечает издание.
Также сообщается, что на каждом из кораблей было по 4 тыс. тонн мазута.
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