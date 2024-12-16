Матрос с судна «Волгонефть-212» рассказал о моменте крушения

Матрос с судна «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал о моменте крушения, которое случилось в Керченском проливе, сообщают «Известия».

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Тревога на танкере была поднята после утреннего обхода, когда судно начало рушиться. «Весь экипаж собрался в рубке. Надели спасательные жилеты, стали ждать спасательное судно», — заявил матрос.

Вскоре прибыло спасательное судно «Меркурий», однако ему не удалось подойти к корме. Впоследствии людей удалось эвакуировать с помощью вертолета.

Поврежденные штормом в Керченском проливе танкеры перевозили значительное количество мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
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