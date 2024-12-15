Бастрыкин взял на контроль расследование крушения танкеров у Керчи

Из-за непогоды в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Следствие по данному делу инициировал СК РФ, глава ведомства взял расследование под личный контроль, как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Уголовные дела СК РФ возбудил по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После того как стало известно о гибели одного моряка, ведомство переквалифицировало одно из дел на более тяжкий состав — по части 2 статьи 263 УК РФ.

Погибший и разлом судна: Что известно о крушении танкеров в Керченском проливе

Отчет о ходе расследования уже предоставил руководитель главка СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев. Глава государства Владимир Путин отдал поручение сформировать рабочую группу, которая займется организацией спасательных работ. Группу возглавил вице-премьер Савельев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
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