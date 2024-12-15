Бастрыкин взял на контроль расследование крушения танкеров у Керчи

Из-за непогоды в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Следствие по данному делу инициировал СК РФ, глава ведомства взял расследование под личный контроль, как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.



Уголовные дела СК РФ возбудил по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После того как стало известно о гибели одного моряка, ведомство переквалифицировало одно из дел на более тяжкий состав — по части 2 статьи 263 УК РФ.