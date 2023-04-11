Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за переводы денег ВСУ

Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жителя Хабаровска, который финансово помогал вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене за попытку вступить в ВСУ

Спецслужба пресекла противоправную деятельность.

«Установлено, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», — отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело, проводятся следственные действия для закрепления доказательств вины хабаровчанина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХабаровскВСУУголовное ДелоФСБ

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