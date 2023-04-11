Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за переводы денег ВСУ
11 апреля 202312:21
Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жителя Хабаровска, который финансово помогал вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Спецслужба пресекла противоправную деятельность.
«Установлено, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», — отметили в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело, проводятся следственные действия для закрепления доказательств вины хабаровчанина.
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru