Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене за попытку вступить в ВСУ

По данным спецслужбы, россиянин планировал уехать на Украину и вступить в «одно из воинских формирований» для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил, пишет Ura.ru. Отмечается, что задержанный намеревался выехать на украинскую территорию транзитом через третью страну.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене, отмечает РЕН ТВ. Задержанному может грозить до 20 лет заключения.

