Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене за попытку вступить в ВСУ
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали жителя Сахалина по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.
По данным спецслужбы, россиянин планировал уехать на Украину и вступить в «одно из воинских формирований» для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил, пишет Ura.ru. Отмечается, что задержанный намеревался выехать на украинскую территорию транзитом через третью страну.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене, отмечает РЕН ТВ. Задержанному может грозить до 20 лет заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru