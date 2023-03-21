Против председателя совета «Мемориала» возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ было возбуждено в отношении председателя совета общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и ликвидировано по решению суда) Олега Орлова, сообщает ТАСС.

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В рамках расследования другого уголовного дела по статье о реабилитации нацизма в квартире Орлова прошёл обыск, аналогичные следственные действия были проведены у других сотрудников «Мемориала», в том числе зампредседателя центра Никиты Петрова и председателя правления общества Яна Рачинского.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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