Против председателя совета «Мемориала» возбудили уголовное дело

В рамках расследования другого уголовного дела по статье о реабилитации нацизма в квартире Орлова прошёл обыск, аналогичные следственные действия были проведены у других сотрудников «Мемориала», в том числе зампредседателя центра Никиты Петрова и председателя правления общества Яна Рачинского.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщает НСН.