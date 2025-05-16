Умер сыгравший в трех частях бондианы Джо Дон Бейкер
Американский актер Джо Дон Бейкер умер на 90-м году жизни. Об этом сообщается на портале Legacy.com.
Артист скончался 7 мая. Причины смерти не уточняются.
Джо Дон Бейкер родился в 1936 году в американском Гросбеке. Артист впервые выступил как актер в 1964 году на сцене театра ANTA в Нью-Йорке, а стал известен публике после вышедшего в 1973 году фильма «Широко шагая». Бейкер сыграл в трех фильмах об агенте Джеймсе Бонде: он появлялся в лентах «Искры из глаз», «Золотой глаз» и «Завтра не умрет никогда».
Ранее стало известно, что в возрасте 45 лет умер звезда фильма «Убийцы цветочной луны» Сэмюэл Френч, причиной смерти стало онкологическое заболевание, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru