Умер сыгравший в трех частях бондианы Джо Дон Бейкер

Американский актер Джо Дон Бейкер умер на 90-м году жизни. Об этом сообщается на портале Legacy.com.

Артист скончался 7 мая. Причины смерти не уточняются.

Джо Дон Бейкер родился в 1936 году в американском Гросбеке. Артист впервые выступил как актер в 1964 году на сцене театра ANTA в Нью-Йорке, а стал известен публике после вышедшего в 1973 году фильма «Широко шагая». Бейкер сыграл в трех фильмах об агенте Джеймсе Бонде: он появлялся в лентах «Искры из глаз», «Золотой глаз» и «Завтра не умрет никогда».

Ранее стало известно, что в возрасте 45 лет умер звезда фильма «Убийцы цветочной луны» Сэмюэл Френч, причиной смерти стало онкологическое заболевание, пишет Ura.ru.

