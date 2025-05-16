СМИ: Новым командующим Центральным военным округом стал генерал-полковник Солодчук

Генерал-полковник Валерий Солодчук назначен новым командующим Центральным военным округом. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на высокопоставленный источник в военных кругах.

По данным СМИ, соответствующий указ подписан.

«Солодчук был замком еще при предыдущих командующих — [Александре] Лапине и [Андрее] Мордвичеве», — указал собеседник издания.

Валерию Солодчуку 54 года. Военачальник участвовал в наступлении на Киев в рамках специальной военной операции, руководил маневрами на харьковском направлении, с конца прошлого года возглавлял группировку войск «Курск».

Между тем президент Владимир Путин освободил от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова и назначил его заместителем секретаря Совета безопасности РФ, пишет 360.ru.

