Литва, Израиль и Армения прошли в финал «Евровидения»
Еще десять стран прошли в финал песенного конкурса «Евровидение-2025».
Финалисты определились по итогам полуфинала, который прошел накануне в Базеле в Швейцарии. В следующий этап конкурса вышли артисты из Литвы, Израиля, Армении, Дании, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Латвии, Мальты и Греции. Не смогли отобраться в финал представители Австралии, Черногории, Ирландии, Чехии, Сербии и Грузии.
Победитель «Евровидения-2025» определится 17 мая по итогам финального шоу. Участие в нем примут исполнители и коллективы из 26 стран.
Ранее во время первого полуфинала «Евровидения» на экранах показали фрагмент выступления российской группы «Бурановские бабушки», пишет 360.ru. Коллектив участвовал в конкурсе в 2012 году и занял второе место.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru