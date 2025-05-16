Литва, Израиль и Армения прошли в финал «Евровидения»

Еще десять стран прошли в финал песенного конкурса «Евровидение-2025».

Финалисты определились по итогам полуфинала, который прошел накануне в Базеле в Швейцарии. В следующий этап конкурса вышли артисты из Литвы, Израиля, Армении, Дании, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Латвии, Мальты и Греции. Не смогли отобраться в финал представители Австралии, Черногории, Ирландии, Чехии, Сербии и Грузии.

Победитель «Евровидения-2025» определится 17 мая по итогам финального шоу. Участие в нем примут исполнители и коллективы из 26 стран.

Ранее во время первого полуфинала «Евровидения» на экранах показали фрагмент выступления российской группы «Бурановские бабушки», пишет 360.ru. Коллектив участвовал в конкурсе в 2012 году и занял второе место.

