Рубио: Встреча Трампа и Путина - единственный шанс на украинское урегулирование

Только встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью Fox News.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс», - отметил глава Госдепартамента.

По мнению Рубио, многие государства «в частном порядке» разделили бы такую оценку.

Ранее госсекретарь заявил, что сроки возможной встречи Трампа и Путина зависят от итогов переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле, пишет 360.ru.

