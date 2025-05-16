Рубио: Встреча Трампа и Путина - единственный шанс на украинское урегулирование
16 мая 202508:20
Только встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью Fox News.
«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс», - отметил глава Госдепартамента.
По мнению Рубио, многие государства «в частном порядке» разделили бы такую оценку.
Ранее госсекретарь заявил, что сроки возможной встречи Трампа и Путина зависят от итогов переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru