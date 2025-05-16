Рютте: НАТО и Эстония выясняют детали инцидента в Балтийском море

НАТО и Эстония взаимодействуют для выяснения обстоятельств инцидента с российским истребителем над Балтийским морем. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте... так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — указал он.

Рютте подчеркнул, что страны блока активно работают для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о нарушении Россией воздушного пространства республики, напоминает Ura.ru. По его словам, якобы причастное к перевозке российских энергоресурсов судно вошло в эстонскую исключительную экономическую зону. Военно-морские силы страны направили на сопровождение корабля до территориальных вод Эстонии для проверки. При этом Россия якобы отправила свой истребитель для оценки ситуации, в свою очередь, НАТО поднимала свои самолеты.

