В Подольске загорелся автосервис на площади 1,5 тысячи «квадратов»

Автосервис загорелся в подмосковном Подольске. Об этом сообщает МЧС.

«На улице Промышленной горит здание на 1500 квадратах. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники», - рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, возгорание уже локализовали на площади 1500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Ханты-Мансийске произошел пожар в бане на территории садового общества, была повреждена внешняя отделка и кровля здания на площади 24 «квадрата», пишет Ura.ru.

