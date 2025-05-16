В Подольске загорелся автосервис на площади 1,5 тысячи «квадратов»
16 мая 202506:58
Автосервис загорелся в подмосковном Подольске. Об этом сообщает МЧС.
«На улице Промышленной горит здание на 1500 квадратах. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники», - рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, возгорание уже локализовали на площади 1500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в Ханты-Мансийске произошел пожар в бане на территории садового общества, была повреждена внешняя отделка и кровля здания на площади 24 «квадрата», пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru