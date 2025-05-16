Украинские ВВС потеряли еще один самолет F-16
16 мая 202507:59
Военно-воздушные силы Украины потеряли связь с истребителем F-16. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел около 03:30 16 мая.
«Истребитель выполнял задачи... На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», - заявили в ВВС.
Пилота нашли и эвакуировали. Обстоятельства случившегося установит специальная комиссия.
В апреле Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО сбили истребитель ВСУ F-16, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru