Украинские ВВС потеряли еще один самолет F-16

Военно-воздушные силы Украины потеряли связь с истребителем F-16. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел около 03:30 16 мая.

«Истребитель выполнял задачи... На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», - заявили в ВВС.

Пилота нашли и эвакуировали. Обстоятельства случившегося установит специальная комиссия.

В апреле Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО сбили истребитель ВСУ F-16, напоминает Ura.ru.

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