Мединский: Российская делегация будет ждать украинскую с 10 утра 16 мая

Как отметил Мединский, представители РФ прибыли для прямых контактов с Украиной без предварительных условий. Делегация 15 мая провела плодотворную встречу с министром иностранных дел Турции и прояснила свою позицию.

«С утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», — подчеркнул помощник президента.

Ранее планировалось, что прямые консультации России и Украины пройдут в четверг, 15 мая, однако их перенесли, пишет Ura.ru.

