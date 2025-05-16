В Севастополе уничтожили шесть БПЛА в воздухе над морем

Шесть беспилотников ликвидировали над морем в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он обратил внимание, что в Севастополе были слышны громкие звуки, они связаны с работой военных.

«По предварительной информации уничтожено 6 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что силы Черноморского флота ликвидировали в акватории Черного моря безэкипажный катер, пишет Ura.ru.

