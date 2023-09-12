Протечка и возгорание: Пассажирский самолет сел в поле в Новосибирской области

Канал также сообщил, что самолет не смог приземлиться в Омске из-за протечки гидросистемы, борт решено было развернуть в Толмачево, где полоса длиннее и посадка была бы более безопасной. Однако до места назначения лайнер не долетел. Согласно данным, пилоты поняли, что гидравлика вытечет полностью, стойка шасси станет неуправляемой и приняли решение посадить его в поле на грунт.

Также Telegram-каналы распространяют переговоры пилотов самолета перед аварийной посадкой в поле. Во время переговоров они сообщили наземным службам, что «гидравлика вытекла полностью» и что посадить в аэропорту борт было бы сложно – «передняя стойка неуправляемая».

Между тем пассажиров «Уральских авиалиний» привезли в Дом культуры в Убинском. Они сообщили, что пролетали над Омском, однако в какой-то момент развернулись к Новосибирску. По их словам, во время аварийной посадки экипаж сработал грамотно.

Как сообщил источник Telegram-канала «SHOT», пилоты Airbus A320 не посадили самолет в Омске, чем предотвратили страшную трагедию. Сообщается, что после отказа гидравлической системы экипаж опасался, что самолету не хватит длины взлетно-посадочной полосы омского аэропорта, и они на полной скорости выкатятся за ее пределы.

Отмечается, что при отказе гидравлики у лайнера не работают тормозящие заслонки на крыльях. На этом фоне пилоты приняли решение уводить борт в Новосибирск, однако по пути у них закончилось топливо, и самолет пришлось экстренно сажать в поле в районе села Убинское. При этом, по данным Telegram-канала «Mash», посадку Airbus A320 в Омске изначально запретили, так как там была всего одна полоса, а сломанный борт мог «заблокировать ее на сутки и парализовать работу аэропорта».