Протечка и возгорание: Пассажирский самолет сел в поле в Новосибирской области
Airbus-A320 не смог сесть в Омске из-за протечки гидросистемы и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет экстренно сел в поле Новосибирской области, никто из находившихся на борту серьезно не пострадал.
Самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс по маршруту Сочи-Омск, осуществил незапланированную посадку в 180 километрах от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки. Об этом сообщила Росавиация.
По предварительным данным, на борту самолета находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечается, что все пассажиры были размещены в ближайшем населенном пункте.
Ведомство подчеркнуло, что из Омска в район ЧП вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации, также туда направлены автобусы. Кроме того, в Новосибирской области организовали оперативный штаб для оказания помощи.
Минздрав региона сообщил, что пять человек обратились за медпомощью. После осмотра пассажиров у двоих взрослых диагностировали ушибы, двум другим помощь оказали на месте из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы.
Так, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своем Telegram-канале, что борт совершил экстренную посадку в 9:44 (5:44 мск). По данным транспортной прокуратуры региона, самолет, который выпустила компания Boeing, сел «по технической причине». Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Telegram-каналы «Mash» и «112» сообщили, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой. При этом на кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом воздушного судна. По данным «112», у самолета в небе произошло возгорание одного из двигателей.
Канал также сообщил, что самолет не смог приземлиться в Омске из-за протечки гидросистемы, борт решено было развернуть в Толмачево, где полоса длиннее и посадка была бы более безопасной. Однако до места назначения лайнер не долетел. Согласно данным, пилоты поняли, что гидравлика вытечет полностью, стойка шасси станет неуправляемой и приняли решение посадить его в поле на грунт.
Также Telegram-каналы распространяют переговоры пилотов самолета перед аварийной посадкой в поле. Во время переговоров они сообщили наземным службам, что «гидравлика вытекла полностью» и что посадить в аэропорту борт было бы сложно – «передняя стойка неуправляемая».
Между тем пассажиров «Уральских авиалиний» привезли в Дом культуры в Убинском. Они сообщили, что пролетали над Омском, однако в какой-то момент развернулись к Новосибирску. По их словам, во время аварийной посадки экипаж сработал грамотно.
Как сообщил источник Telegram-канала «SHOT», пилоты Airbus A320 не посадили самолет в Омске, чем предотвратили страшную трагедию. Сообщается, что после отказа гидравлической системы экипаж опасался, что самолету не хватит длины взлетно-посадочной полосы омского аэропорта, и они на полной скорости выкатятся за ее пределы.
Отмечается, что при отказе гидравлики у лайнера не работают тормозящие заслонки на крыльях. На этом фоне пилоты приняли решение уводить борт в Новосибирск, однако по пути у них закончилось топливо, и самолет пришлось экстренно сажать в поле в районе села Убинское. При этом, по данным Telegram-канала «Mash», посадку Airbus A320 в Омске изначально запретили, так как там была всего одна полоса, а сломанный борт мог «заблокировать ее на сутки и парализовать работу аэропорта».
Также Telegram-каналы сообщали, что посадить самолет с отказавшей гидросистемой смог капитан Сергей Белов вместе со вторым пилотом Эдуардом Семеновым. Однако позднее Белов сообщил, что на этом рейсе командиром судна был не он, а его однофамилец.
«Друзья, коллеги и остальные (журналисты)… Я не был на этом рейсе! Там был мой коллега однофамилец!», - сказал он.
После инцидента «Уральские авиалинии» сообщили, что посадка самолета прошла благополучно. Отмечалось, что экипаж оперативно производил эвакуацию пассажиров, передает «Радиоточка НСН».
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