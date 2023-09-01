Mash: Неизвестный метеозонд едва не сорвал посадку самолета в Пулково
Неопознанный метеозонд заметили в четверг в воздушном пространстве над аэропортом Пулково, аппарат едва не сорвал посадку пассажирского самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, накануне вечером экипаж Boeing 737-800 «Смарт-Авиа», летевшего из Мурманска в Санкт-Петербург, при заходе на посадку заметил черный двухметровый шар вблизи воздушного судна. Объект находился в 15 метрах от борта на километровой высоте.
«Пилот принял решение продолжить снижение, в итоге самолет благополучно сел», — пишет Mash.
Специалисты устанавливают принадлежность зонда.
Между тем утром 1 сентября в столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» задержали и отменили десятки самолетов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru