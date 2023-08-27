Самолет Москва — Минеральные Воды зашел на экстренную посадку в Волгограде

Борт, направляющийся из Москвы в Минеральные Воды после сигнала тревоги зашел на экстренную посадку в Волгограде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авиаслужбы.

Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспием

«Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда», – сообщили утром изданию.

Причиной изменения маршрута самолета стало ухудшение здоровья одного из пассажиров.

Воздушное судно благополучно приземлилось и направляется к терминалу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбе.

Ранее самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за сработавшей сигнализации и сел в аэропорту Минеральных вод, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.



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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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