Посадку Boeing 777 на запасные аэродромы оценили в 13 тысяч долларов
Взлетно-посадочная операция небольших воздушных судов, таких как Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», обойдется дешевле – примерно в 4,5 тысячи долларов, отметил в эфире НСН Павел Герасимов.
Взлет и посадка самолета Boeing 777 на запасном аэродроме в Московской области оцениваются в 13 тысяч долларов, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН. По его словам, час простоя на запасном аэропорту для больших самолетов обойдется примерно в 5-6 тысяч долларов.
Накануне Росавиация сообщила, что десять самолетов приземлились на запасных аэродромах в связи с ограничениями на прием рейсов в аэропортах Внуково и Домодедово. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Павел Герасимов отметил, что посадить самолет на запасных аэродромах - недешевое мероприятие.
«Есть разные типы воздушных судов. У каждого типа есть разные требования по резерву топлива и, соответственно, разные критерии обслуживания. Если мы говорим про уход на запасные аэродромы в Московском регионе, Жуковский может принять любой тип воздушного судна, есть Домодедово и Шереметьево… Взлетно-посадочная операция оценивается исходя из веса воздушного судна. В среднем, чтобы Boeing 777 турецких авиалиний приземлился в Домодедово, постоял там и вернулся потом во Внуково для дальнейшего перелета, то лишь сама взлетно-посадочная операция обойдется около 13 тысяч долларов. Час простоя будет обходится в пять-шесть тысяч долларов», - сказал Герасимов.
Он отметил, что взлетно-посадочная операция небольших воздушных судов, таких как Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», обойдется дешевле – примерно в 4,5 тысячи долларов.
«К примеру, у аэропорта Внуково из самых больших и сложных судов Airbus А330-300 и Boeing 777, которые эксплуатируются турецкими авиалиниями. Соответственно, уход на второй круг таких воздушных судов стоит около 10 тысяч долларов. Если мы говорим про небольшие воздушные суда, например Boeing 737-800 как у «Победы», которые эксплуатируются во Внуково, то взлетно-посадочная операция такого самолета будет стоить около 4,5 тысячи долларов и 1,3 тысячи долларов за час простоя», - резюмировал Герасимов.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг, 10 августа, вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали до 5:25 мск. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья были пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, передает «Радиоточка НСН».
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