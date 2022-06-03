«Просто приехали и забрали!»: Брат музыканта Владимира Кузьмина стал жертвой автомошенников

По словам пострадавших, злоумышленники не особо скрывают свою личность и даже сам факт мошенничества.

«Полицейский заинтересовался, ему удалось связаться с ними, они взяли трубку. И они ему проговорились, в результате подтвердилось, что они забрали машину. Выяснилось впоследствии, что у них эта схема мошенническая. Мы уже не первые, у кого они так забирают на середине выплаты. А мы выплатили очень быстро и все сразу, поэтому зачем они забрали - непонятно. Документы все подписаны, все это есть на видео, первый разговор на аудио полностью записан, и момент передачи машины полностью снят на видео, и дальнейшие переговоры с ним, уговоры, разговоры - все это снято, и лица их есть. Там на целый фильм хватит. Они крутят-мутят что-то, виляют... Полиция сейчас собирается заводить уголовное дело и уже поставила машину в розыск, и владельца [поставили] в розыск вот буквально позавчера», - поделилась Кузьмина.

Ранее главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в пресс-центре НСН заявил, что из-за отсутствия запчастей в России могут участиться случаи угона автомобилей на разборку. В связи с этим автоэксперт Илья Ушаев рекомендовал россиянам держать свои машины в закрытых помещениях, а гендиректор АВТОDOM Подписка Максим Шишко призвал вернуть в Москву гаражи-«ракушки».

