«Просто приехали и забрали!»: Брат музыканта Владимира Кузьмина стал жертвой автомошенников
Музыкант Александр Кузьмин, брат народного артиста Владимира Кузьмина, лишился нового автомобиля из-за мошенников с Avito, рассказала в эфире НСН его жена и концертный директор Наталья Кузьмина.
Музыкант Александр Кузьмин, брат народного артиста Владимира Кузьмина стал жертвой мошенников: у него украли только что купленную в Краснодаре машину, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» концертный директор и жена потерпевшего Наталья Кузьмина.
«Машина была приобретена в Краснодаре, нашли ее на Avito. У нас сломалась машина наша, и нам срочно нужно было другую. И так как у нас не было большой суммы на руках, мы нашли машину и взяли в рассрочку. Аккаунт у людей открытый... Мы отдали 100 тысяч, забрали машину, через три недели отдали всю оставшуюся сумму и договорились с владельцем на переоформление на 9 часов утра. Вместо этого он приехал в два часа ночи к отелю и забрал машину. Мы выплатили все деньги, а он вот так вот забрал. Мошенники! Отель маленький был, и видеокамера, которая была направлена на машину, была отключена, не работала, как сказал хозяин отеля. Около машины и возле нее никого не было. Мы выплатили сумму, а они приехали и забрали. Это Mercedes-Benz E 240, лупоглазый такой, красивый», - объяснила собеседница «Радиоточка НСН».
По словам пострадавших, злоумышленники не особо скрывают свою личность и даже сам факт мошенничества.
«Полицейский заинтересовался, ему удалось связаться с ними, они взяли трубку. И они ему проговорились, в результате подтвердилось, что они забрали машину. Выяснилось впоследствии, что у них эта схема мошенническая. Мы уже не первые, у кого они так забирают на середине выплаты. А мы выплатили очень быстро и все сразу, поэтому зачем они забрали - непонятно. Документы все подписаны, все это есть на видео, первый разговор на аудио полностью записан, и момент передачи машины полностью снят на видео, и дальнейшие переговоры с ним, уговоры, разговоры - все это снято, и лица их есть. Там на целый фильм хватит. Они крутят-мутят что-то, виляют... Полиция сейчас собирается заводить уголовное дело и уже поставила машину в розыск, и владельца [поставили] в розыск вот буквально позавчера», - поделилась Кузьмина.
Ранее главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в пресс-центре НСН заявил, что из-за отсутствия запчастей в России могут участиться случаи угона автомобилей на разборку. В связи с этим автоэксперт Илья Ушаев рекомендовал россиянам держать свои машины в закрытых помещениях, а гендиректор АВТОDOM Подписка Максим Шишко призвал вернуть в Москву гаражи-«ракушки».
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