Губернатор Малков заявил о пострадавших после атаки БПЛА по нефтезаводу в Рязани
13 марта 202408:48
Беспилотник атаковал нефтезавод в Рязани, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Рязанской области Павел Малков.
Как отметил губернатор, в результате удара произошло возгорание, указывает телеканал «360».
«По предварительной информации есть пострадавшие», — написал Малков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что находится на месте происшествия, работают оперативные службы.
Ранее оперативные службы сообщили о возгорании на территории нефтезавода в Рязанской области, возможной причиной ЧП называли падение дрона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru