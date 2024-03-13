Губернатор Малков заявил о пострадавших после атаки БПЛА по нефтезаводу в Рязани

Более 30 украинских дронов уничтожили за ночь в небе над Воронежской областью Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника Беспилотник сбит на подлёте к нефтезаводу в Ленинградской области Штабы всех четырех кандидатов в президенты России откроют центры по наблюдению за выборами Джо Байден и Дональд Трамп преодолели отметку в 50% отдавших им голоса партийных делегатов