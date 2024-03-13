Губернатор Малков заявил о пострадавших после атаки БПЛА по нефтезаводу в Рязани

Беспилотник атаковал нефтезавод в Рязани, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Рязанской области Павел Малков.

Пожар произошел на нефтезаводе в Рязанской области

Как отметил губернатор, в результате удара произошло возгорание, указывает телеканал «360».

«По предварительной информации есть пострадавшие», — написал Малков в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что находится на месте происшествия, работают оперативные службы.

Ранее оперативные службы сообщили о возгорании на территории нефтезавода в Рязанской области, возможной причиной ЧП называли падение дрона.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиРязанская Область

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