«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта», — указал глава государства, говоря о действиях украинской стороны в попытках атаковать приграничные регионы.

Путин подчеркнул, что Киев не достиг ни одной цели, которые ставил перед собой в прошлом году. На фоне неудач «им нужно хоть что-то показать», сосредоточив внимание главным образом на информационной стороне.

Ранее ФСБ сообщила, что 10-12 марта совместно с военными пресекла несколько попыток проникновения украинских формирований в Белгородскую и Курскую области, пишет «Свободная пресса». По данным Минобороны, ВСУ потеряли 234 человека убитыми и более десяти единиц техники, в том числе три американских БМП Bradley, отмечает телеканал «360».

