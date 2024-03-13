Путин объяснил попытки атак на Белгородскую и Курскую области неудачами Киева

Украинские военные пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач Киева на фронте. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для канала «Россия 1» и РИА Новости.

Минобороны: Сорвана попытка Киева прорваться на границе под Белгородом и Курском

«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта», — указал глава государства, говоря о действиях украинской стороны в попытках атаковать приграничные регионы.

Путин подчеркнул, что Киев не достиг ни одной цели, которые ставил перед собой в прошлом году. На фоне неудач «им нужно хоть что-то показать», сосредоточив внимание главным образом на информационной стороне.

Ранее ФСБ сообщила, что 10-12 марта совместно с военными пресекла несколько попыток проникновения украинских формирований в Белгородскую и Курскую области, пишет «Свободная пресса». По данным Минобороны, ВСУ потеряли 234 человека убитыми и более десяти единиц техники, в том числе три американских БМП Bradley, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьБелгородская областьУкраинаВладимир Путин

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