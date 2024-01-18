Прокурора, расследовавшего захват телестудии, застрелили в Эквадоре

Отмечается, что инцидент произошел вечером 17 января. Суарес был членом Национального подразделения по расследованию транснациональной организованной преступности.

«Преступники и террористы не остановят нашу приверженность эквадорскому обществу. Мы продолжим с большей силой и решимостью», — отметила Саласар. Она потребовала от сотрудников правоохранительных органов обеспечить безопасность следователей.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи человек задержали в Эквадоре после начала вооруженных беспорядков, вспыхнувших в республике после бунтов в тюрьмах.

