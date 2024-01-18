Прокурора, расследовавшего захват телестудии, застрелили в Эквадоре

Прокурора Сесара Суареса, занимавшегося расследованием захвата телестудии TC Televisión во время беспорядков в Эквадоре 9 января, застрелили в собственном автомобиле неизвестные. Об этом сообщила генпрокурор страны Диана Саласар, соответствующее обращение размещено в аккаунте генпрокуратуры Эквадора в соцсети X.

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Отмечается, что инцидент произошел вечером 17 января. Суарес был членом Национального подразделения по расследованию транснациональной организованной преступности.

«Преступники и террористы не остановят нашу приверженность эквадорскому обществу. Мы продолжим с большей силой и решимостью», — отметила Саласар. Она потребовала от сотрудников правоохранительных органов обеспечить безопасность следователей.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи человек задержали в Эквадоре после начала вооруженных беспорядков, вспыхнувших в республике после бунтов в тюрьмах.

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ФОТО: AP/TASS
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