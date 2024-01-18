После начала беспорядков в Эквадоре задержали почти 2 тысячи человек
Почти две тысячи человек задержали в Эквадоре после начала вооруженных беспорядков, вспыхнувших в республике после бунтов в тюрьмах. Об этом сообщила администрация президента Эквадора в соцсети Х.
«В период с 9 по 17 января ... задержано 1 975 человек, из них 158 - по подозрению в терроризме», — отметили власти.
Кроме того, свыше 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов участвовали в операциях по противодействию преступности. В результате силовики изъяли более 700 единиц огнестрельного оружия, около 500 взрывных устройств, свыше шести тонн наркотических веществ.
Беспорядки в Эквадоре начались после установления режима чрезвычайной ситуации на фоне бунтов в тюрьмах, а также побега главарей преступных банд. Президент республики Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта и поручил нейтрализовать 22 группировки, напоминает «Свободная пресса». Позже глава государства заявил, что Эквадор находится в состоянии войны с терроризмом, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru