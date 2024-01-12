СМИ: Эквадор задействовал 22 400 военных для борьбы с беспорядками в стране

Отмечается, что вооруженные силы с 10 января провели 283 антитеррористические операции, которые принесли результаты в 12 из 20 провинций. Согласно данным, 22,4 тысячи военных, которые приняли участие в операциях, были разделены на патрули от 15 до 45 солдат.

Ранее, 10 января, в Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков. Президент республики Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта и приказал нейтрализовать 22 преступные группировки, в которые входят десятки тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

