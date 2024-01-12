СМИ: Эквадор задействовал 22 400 военных для борьбы с беспорядками в стране
Власти Эквадора с 10 января задействовали почти 22,4 тысячи военных в рамках антитеррористических операций на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщил местный телеканал Ecuavisa.
Отмечается, что вооруженные силы с 10 января провели 283 антитеррористические операции, которые принесли результаты в 12 из 20 провинций. Согласно данным, 22,4 тысячи военных, которые приняли участие в операциях, были разделены на патрули от 15 до 45 солдат.
Ранее, 10 января, в Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков. Президент республики Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта и приказал нейтрализовать 22 преступные группировки, в которые входят десятки тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин призвал жестче реагировать на ситуации, подобные вечеринке Ивлеевой
- СМИ: Мэр Югорска забанил пожаловавшихся на сугробы жильцов
- В России запустили в производство новые высокоточные боеприпасы
- В Ярославскую область прибыли 300 детей из Белгородской области
- СМИ: Директор ЧОП получил условный срок после стрельбы в школе Ижевска
- СМИ: Lada Vesta, недавно переданная в автопарк Госдумы, попала в аварию
- Глава Минобороны РФ поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов
- Балашихинских коммунальщиков обвинили в намеренном снижении отопления в домах
- СМИ: Роскомнадзор выявил 43 млн нарушений при оформлении сим-карт
- В Оймяконе прошел экстремальный марафон при температуре -55°С
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru