Прокуратура проверит данные об отказе автопилота на рейсе Минводы-Москва

Уральская транспортная прокуратура проверит данные об инциденте с отказом автопилота на самолете авиакомпании «ЮТэйр» рейса Минеральные Воды – Москва. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что ранее появилась публикация о том, что 15 ноября при выполнении рейса UТA-374 авиакомпании капитан воздушного судна доложил об отказе автопилота. Сигналы о бедствии экипажем не объявлялись.

Проверку проводит Сургутская транспортная прокуратура.

Ранее вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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