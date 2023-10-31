Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 40 километрах от города Надым (ЯНАО). На его борту находились десять человек, в том числе трое членов экипажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Отмечается, что инцидент произошел во время полета по маршруту Бованенково — Надым. Причиной незапланированной посадки стал сигнал одной из бортовых систем о пожаре в главном редукторе.
Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее самолет рейса Владивосток — Москва вынужденно совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru