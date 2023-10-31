Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО

Отмечается, что инцидент произошел во время полета по маршруту Бованенково — Надым. Причиной незапланированной посадки стал сигнал одной из бортовых систем о пожаре в главном редукторе.

Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее самолет рейса Владивосток — Москва вынужденно совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

