Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 40 километрах от города Надым (ЯНАО). На его борту находились десять человек, в том числе трое членов экипажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.

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Отмечается, что инцидент произошел во время полета по маршруту Бованенково — Надым. Причиной незапланированной посадки стал сигнал одной из бортовых систем о пожаре в главном редукторе.

Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее самолет рейса Владивосток — Москва вынужденно совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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