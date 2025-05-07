В Госдуме призвали проверить газовое оборудование в жилых домах

Депутат призвал также усилить ответственность за халатность в этой сфере. По его мнению, здесь идет речь о жизнях людей, а цена ошибки недопустимо высока.

Он добавил, что безопасность россиян является главным приоритетом, и раскритиковал подрядчиков. По его мнению, они часто хотят упростить себе работу или сэкономить, поэтому не проводят проверки должным образом.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз роста платы за жилищно-коммунальные услуги с 2026 года, напоминает НСН.

