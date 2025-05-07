В Госдуме призвали проверить газовое оборудование в жилых домах
Для безопасности жильцов необходимо активнее проверять газовое оборудование в многоквартирных домах, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Его цитирует РИА Новости.
Депутат призвал также усилить ответственность за халатность в этой сфере. По его мнению, здесь идет речь о жизнях людей, а цена ошибки недопустимо высока.
Он добавил, что безопасность россиян является главным приоритетом, и раскритиковал подрядчиков. По его мнению, они часто хотят упростить себе работу или сэкономить, поэтому не проводят проверки должным образом.
Ранее Минэкономразвития повысило прогноз роста платы за жилищно-коммунальные услуги с 2026 года, напоминает НСН.
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