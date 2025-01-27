Песков заявил, что оценить ущерб Курской области нельзя до освобождения региона

Размер ущерба Курской области от вторжения ВСУ вряд ли можно подсчитать до полного освобождения региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил, что ущерб области составил около 750 млрд рублей.

«Очевидно, что пока не завершено освобождение полное наших территорий... вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры», — указал представитель Кремля.

Между тем врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после слов Карнаушко объявил чиновнику взыскание, подчеркнув, что говорить об оценках ущерба на не освобожденной до конца территории недопустимо, пишет RT.

