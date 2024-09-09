Прокуратура организовала проверку крушения авиалайнера в Подмосковье
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Московской области, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, самолет-амфибия RA1240G потерпел крушение около аэродрома Ватулино в городе Руза.
Прокуроры устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
До этого СМИ сообщили о крушении самолета под Рузой. По информации Telegram-канала Mash, самолет рухнул из-за неполадок с мотором.
Ранее стало известно, что следователи рассматривают две ключевые версии крушения на Камчатке вертолета Ми-8 — нарушение правил пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru