Прокуратура организовала проверку крушения авиалайнера в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Московской области, сообщили в ведомстве.

В США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета

По предварительным данным, самолет-амфибия RA1240G потерпел крушение около аэродрома Ватулино в городе Руза.

Прокуроры устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

До этого СМИ сообщили о крушении самолета под Рузой. По информации Telegram-канала Mash, самолет рухнул из-за неполадок с мотором.

Ранее стало известно, что следователи рассматривают две ключевые версии крушения на Камчатке вертолета Ми-8 — нарушение правил пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:ПрокуратураМосковская ОбластьКрушение Самолета

Горячие новости

Все новости

партнеры