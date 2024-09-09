Прокуратура организовала проверку крушения авиалайнера в Подмосковье

По предварительным данным, самолет-амфибия RA1240G потерпел крушение около аэродрома Ватулино в городе Руза.



Прокуроры устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

До этого СМИ сообщили о крушении самолета под Рузой. По информации Telegram-канала Mash, самолет рухнул из-за неполадок с мотором.

Ранее стало известно, что следователи рассматривают две ключевые версии крушения на Камчатке вертолета Ми-8 — нарушение правил пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, напоминает «Радиоточка НСН».

