Следователи озвучили приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Отмечается, что с места происшествия изъяли техническую документацию, GPS-навигатор и бортовой самописец. Кроме того, назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинские судебные экспертизы.

На месте происшествия были найдены тела всех жертв.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке выделят по 3 миллиона 300 тысяч рублей.

