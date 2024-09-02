Следователи озвучили приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Следователи рассматривают две ключевые версии крушения на Камчатке вертолета Ми-8 — нарушение правил пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Отмечается, что с места происшествия изъяли техническую документацию, GPS-навигатор и бортовой самописец. Кроме того, назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинские судебные экспертизы.
На месте происшествия были найдены тела всех жертв.
Ранее сообщалось, что семьям погибших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке выделят по 3 миллиона 300 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru