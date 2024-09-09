СМИ: Ан-2 разбился в Рузском районе Подмосковья
9 сентября 202413:54
Самолет Ан-2 разбился в Рузском районе Московской области, передает РИАН Новости со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, экипаж из двух человек погиб.
По информации Telegram-канала Mash, самолет рухнул из-за неполадок с мотором.
Экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта, отмечает Mash.
Ранее стало известно, что следователи рассматривают две ключевые версии крушения на Камчатке вертолета Ми-8 — нарушение правил пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru