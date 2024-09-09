СМИ: Ан-2 разбился в Рузском районе Подмосковья

Самолет Ан-2 разбился в Рузском районе Московской области, передает РИАН Новости со ссылкой на экстренные службы.

В США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета

По предварительным данным, экипаж из двух человек погиб.

По информации Telegram-канала Mash, самолет рухнул из-за неполадок с мотором.

Экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта, отмечает Mash.

Ранее стало известно, что следователи рассматривают две ключевые версии крушения на Камчатке вертолета Ми-8 — нарушение правил пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Епанчинцев Евгений
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